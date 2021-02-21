Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука и других граждан
20:00 20.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, ряда других лиц, среди которых пять граждан РФ, и против 19 компаний по делу о финансировании терроризма. Соответствующий указ появился в субботу на сайте офиса украинского президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.
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