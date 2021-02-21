Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука и других граждан

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, ряда других лиц, среди которых пять граждан РФ, и против 19 компаний по делу о финансировании терроризма. Соответствующий указ появился в субботу на сайте офиса украинского президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.