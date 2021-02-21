Данные о заражении COVID-19 в России на 21 февраля, 2021

11:30 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 тыс. 742 случая, умерли за сутки 417 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -12 тыс. 742 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 381 (10,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России по выздоровлению выписаны 16 тыс. 012 человек, подтверждено 417 летальных исходов от коронавируса.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 602 новых случаев COVID-19 за сутки, 52 пациента скончались и 1 тыс. 807 выздоровели.

За весь период (с марта 2020 года) в России зарегистрировано 4 млн. 164 тыс. 726 случаев коронавирусной инфекции (+0,3%), 83 тыс. 293 умерших и 3 млн. 713 тыс. 445 выписанных.