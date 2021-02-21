0
0
301
НОВОСТИ

Данные о заражении COVID-19 в России на 21 февраля, 2021

11:30 21.02.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 тыс. 742 случая, умерли за сутки 417 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -12 тыс. 742 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 381 (10,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России по выздоровлению выписаны 16 тыс. 012 человек, подтверждено 417 летальных исходов от коронавируса.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 602 новых случаев COVID-19 за сутки, 52 пациента скончались и 1 тыс. 807 выздоровели.

За весь период (с марта 2020 года) в России зарегистрировано 4 млн. 164 тыс. 726 случаев коронавирусной инфекции (+0,3%), 83 тыс. 293 умерших и 3 млн. 713 тыс. 445 выписанных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 21.02.2021
Путин в очном формате проведет коллегию ФСБ и встретится с Лукашенко
0
90
13:30 21.02.2021
Израиль может закупить в России партию "Спутника V" для Сирии - СМИ
0
263
13:06 21.02.2021
Названы примерные сроки поставки танков "Армата" Минобороны РФ
0
288
11:20 21.02.2021
Прирост количества новых случаев заражения COVID-19 в Москве составил 0,17%
0
323
11:05 21.02.2021
Мантуров рассказал о планах создания в России сверхзвукового пассажирского самолета
0
402
11:00 21.02.2021
Макрон: НАТО продолжает бороться с геополитической логикой, которой больше нет
0
445
10:30 21.02.2021
Тихановская: У нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими
0
402
10:21 21.02.2021
США продолжают лидировать по числу смертей от COVID-19
0
353
09:50 21.02.2021
"Событие Лашамп" могло повлиять на вымирание неандертальцев - ученые
0
407
09:30 21.02.2021
Облачную и довольно теплую погоду предсказывают синоптики на 21 февраля в Москве
0
330

Возврат к списку