Президент Байден готов к переговорам по иранской ядерной программе - СМИ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики, данное предложение остается в силе. Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Си-би-эс, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого, - сказал Салливан. - Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе".