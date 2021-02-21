Помощник Байдена заявил, что власти США не могут точно сказать откуда пошел COVID-19
20:01 21.02.2021 Источник: Интерфакс
Власти США пока не в состоянии точно определить, откуда начал распространение коронавирус COVID-19, так как не обладают необходимой для этого информацией, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Ни я, ни в целом администрация США сейчас не можем точно определить место происхождения COVID-19", - сказал он в эфире CBS.
По его словам, определить происхождение вируса сложно, в частности, из-за "недостаточной транспарентности со стороны властей КНР".
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