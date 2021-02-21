0
0
129
НОВОСТИ

Руководство ИК №6 и СИЗО-1 Иркутской области отстранено от работы после проверки ФСИН на предмет пыток

21:00 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители исправительной колонии №6 и СИЗО-1 Иркутской области отстранены от работы в ходе проверки, которую начали после сообщений о насилии над заключенным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

Ранее местные СМИ сообщали о пытках над одним из заключенных колонии №6. По информации журналистов, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже - прятать под кроватью на несколько суток. Как сообщили СМИ, пытки проводились в том числе на территории СИЗО-1 и ИК-6. Как сообщалось, с 18 января ФСИН России проводит в Иркутской области проверку, по ее итогам был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.

"В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б. <…> Назначена служебная проверка, на период которой отстранены от работы руководители СИЗО-1 и ИК-6", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:01 21.02.2021
Помощник Байдена заявил, что власти США не могут точно сказать откуда пошел COVID-19
0
226
19:30 21.02.2021
Президент Байден готов к переговорам по иранской ядерной программе - СМИ
0
212
17:01 21.02.2021
За дискуссию на тему феминизма в Clubhouse заблокирован Сергей Минаев
0
438
14:45 21.02.2021
Путин в очном формате проведет коллегию ФСБ и встретится с Лукашенко
0
666
13:30 21.02.2021
Израиль может закупить в России партию "Спутника V" для Сирии - СМИ
0
748
13:06 21.02.2021
Названы примерные сроки поставки танков "Армата" Минобороны РФ
0
765
11:30 21.02.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 21 февраля, 2021
0
648
11:20 21.02.2021
Прирост количества новых случаев заражения COVID-19 в Москве составил 0,17%
0
677
11:05 21.02.2021
Мантуров рассказал о планах создания в России сверхзвукового пассажирского самолета
0
842
11:00 21.02.2021
Макрон: НАТО продолжает бороться с геополитической логикой, которой больше нет
0
901

Возврат к списку