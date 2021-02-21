Руководство ИК №6 и СИЗО-1 Иркутской области отстранено от работы после проверки ФСИН на предмет пыток
21:00 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители исправительной колонии №6 и СИЗО-1 Иркутской области отстранены от работы в ходе проверки, которую начали после сообщений о насилии над заключенным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.
Ранее местные СМИ сообщали о пытках над одним из заключенных колонии №6. По информации журналистов, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже - прятать под кроватью на несколько суток. Как сообщили СМИ, пытки проводились в том числе на территории СИЗО-1 и ИК-6. Как сообщалось, с 18 января ФСИН России проводит в Иркутской области проверку, по ее итогам был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.
"В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б. <…> Назначена служебная проверка, на период которой отстранены от работы руководители СИЗО-1 и ИК-6", - говорится в сообщении.
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