Данные о заражении COVID-19 в России на 22 февраля, 2021
11:15 22.02.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 тыс. 604 случая, умерли за сутки 337 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 12 тыс. 604 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 415 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В течение всей прошлой недели количество новых случаев заражения коронавирусом в России держится на уровне более 12 тыс. за сутки, что соответствует значениям середины октября прошлого года, но в тот период шел эпидемический подъем заболеваемости, в настоящий момент в большинстве регионов наблюдается снижение, и эпидемиологии заявляют о стабилизации ситуации.
За минувшие сутки было подтверждено 337 летальных исходов от коронавируса, 12 тыс. 943 человека были выписаны из больниц по выздоровлению.
В Москве, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 723 новых случая COVID-19 за сутки, 41 пациент скончался, 1 тыс. 658 выздоровели.
За весь период распространения коронавируса в РФ, с марта 2020 года, в стране зарегистрировано 4 млн 177 тыс. 330 случаев коронавирусной инфекции (+0,3% за сутки), 83 тыс. 630 умерших и 3 млн 726 тыс. 388 выписанных.
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