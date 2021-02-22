Справедливость в распределении вакцин безусловно относится к правам человека - Генсек ООН

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос справедливого распределения вакцин от коронавируса относится к сфере вопросов прав человека. Такое мнение высказал в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека.



"75% всех вакцин от COVID-19 было введено лишь в 10 странах. В то же время более 130 стран не получили ни единой дозы. Справедливость в распределении вакцин безусловно относится к правам человека", - сказал он. Гутерриш выступил против "вакцинного национализма" - попыток некоторых стран оставить вакцину прежде всего для себя. По его мнению, такие действия как раз нарушают права личности.



Гутерриш также подчеркнул важность всеобщей доступности вакцин. "Вакцины должны быть международным общественным достоянием, [они должны быть] доступными, чтобы их мог позволить себе каждый", - констатировал генсек ООН.



Помимо этого, Гутерриш отметил влияние пандемии на другие проблемы в сфере прав человека. Коронавирус, продолжил он, "инфицирует политические и гражданские права, а также ограничивает пространство гражданского общества". Он указал, что пандемия привела к росту домашнего насилия в отношении женщин и детей, обострила гуманитарные сложности в зонах конфликтов, усугубила проблемы доступа к медицинским услугам, подчеркнув тем самым неравенство различных групп населения.



По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в мире вакцинировались 204,8 млн человек, из них обе дозы вакцины получили 36,8 млн. Лидерами по числу получивших вакцину являются США (61,3 млн человек), Китай (40,5 млн) и Европейский союз (26,2 млн).





