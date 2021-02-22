В этом году Белоруссия планирует принять две миссии МАГАТЭ - Госатомнадзор

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия планирует принять в текущем году две миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил в понедельник первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Леонид Дедуль.



"Следующая международная инспекция планируется в июне - июле. Это будет миссия МАГАТЭ по физзащите", - приводит слова первого заместителя главы белорусского Госатомнадзора агентство БелТА. "В конце года, если эпидемиологическая обстановка не окажет влияния, планируется приезд миссии МАГАТЭ по оценке регулирующей деятельности. Беларусь демонстрирует открытость, мы приглашаем зарубежных экспертов", - сказал Леонид Дедуль.



"Эксперты отмечают, что у нас есть положительные практики, которые могут со стороны МАГАТЭ рекомендоваться другим странам-новичкам. Мы стараемся шагать в ногу со временем", - отметил представитель Госатомнадзора.



