Премьер Грузии считает, что арест главы оппозиционной партии показал страну правовым государством
12:00 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня мы стали свидетелями того, что являемся правовым и сильным государством. У нас сильная полиция, очень эффективный министр внутренних дел. От имени нашего правительства я хочу публично поблагодарить господина [главу МВД Вахтанга] Гомелаури и всю полицию за то, что они защитили достоинство и стабильность нашего государства", - сказал он.
Ранее образцовым назвал проведение операции по аресту Мелии глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.
Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла по решению Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более 12 тыс. долларов) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и призвала сторонников выйти на митинг.
Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находился в офисе партии, однако сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.
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