Уже в начале апреля в Латвии доминиирующим будет британский штамм коронавируса - премьер
14:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, которые передает местное агентство ЛЕТА, "уже в начале апреля британский штамм коронавируса будет доминиирующим в Латвии", который, по мнению специалистов, является гораздо более заразным. "Правильно ли я понимаю, что мы стоим на пороге ужасного цунами?" - отметил он.
Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, со своей стороны, указал, что, судя по распространению британского штамма в других странах, глава правительства прав, однако стоит учитывать другую исходную позицию, в которой находится Латвия. По его словам, на прошлой неделе в результате анализа 96 образцов британский штамм коронавируса был обнаружен в 8% случаев, во вторую неделю февраля - в 3,1%, а в первую - в 1%. Эксперт не исключает, что примерно через четыре недели этот штамм будет доминировать в Латвии.
"Мы находимся в ситуации, когда новый штамм распространяется очень сильно. Если мы будем действовать неосторожно, мы сделаем стране еще хуже", - выразил свое беспокойство Кариньш.
По прогнозам руководителя Центра медицины катастроф службы неотложной медицинской помощи Диты Хейберги, из-за распространения британского штамма коронавируса число госпитализированных пациентов в течение четырех-шести недель в Латвии может вырасти в три раза. "Если мы сейчас видим, что у нас около 850 пациентов, то мы понимаем, что с увеличением в три раза их число будет приближаться к 3 000, что в два раза больше, чем было в середине января, когда был пик", - сказала она. Поэтому уже сейчас в больницах страны готовятся дополнительные места для пациентов с коронавирусом, чтобы их общее число составляло 1 500.
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