Короля Испании могут лишить неприкосновенности - агентство

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании рассмотрит инициативу с призывом к правительству лишить неприкосновенности короля, который является главой государства. Об этом сообщило во вторник агентство Европа Пресс.



По его информации, предложение было выдвинуто партией "Левые республиканцы Каталонии", которая выступает за независимость испанского региона. В инициативе содержится призыв к правительству "продвинуть все предписанные изменения в правовой системе с тем, чтобы все люди действительно были равны перед законом и, следовательно, должны были нести ответственность перед правосудием на одинаковых условиях". Каталонская партия также выступает за то, чтобы лишить экс-главу государства Хуана Карлоса I и других членов королевской семьи особых привилегий.



Ожидается, что дебаты по инициативе начнутся во вторник. Голосование должно состояться в четверг. При этом парламент, скорее всего, отклонит предложение "Левых республиканцев". Политическая сила "Объединившись, мы можем", входящая в состав коалиционного правительства Испании, как ожидается, поддержит инициативу. Испанская социалистическая рабочая партия премьера Педро Санчеса, вероятно, проголосует против.



В статье 56.3 конституции говорится, что "личность короля неприкосновенна и он не подлежит ответственности". Ранее Санчес не исключал возможности внести изменения в основной закон страны, чтобы ограничить неприкосновенность монарха.



Полемика по данному вопросу усилилась на фоне скандала, в центре которого оказался Хуан Карлос I. В королевстве ведутся три расследования, связанные с деятельностью экс- главы государства. 3 августа прошлого года стало официально известно о том, что Хуан Карлос I решил покинуть страну. Сообщалось, что он находится в ОАЭ.



