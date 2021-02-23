Короля Испании могут лишить неприкосновенности - агентство
16:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, предложение было выдвинуто партией "Левые республиканцы Каталонии", которая выступает за независимость испанского региона. В инициативе содержится призыв к правительству "продвинуть все предписанные изменения в правовой системе с тем, чтобы все люди действительно были равны перед законом и, следовательно, должны были нести ответственность перед правосудием на одинаковых условиях". Каталонская партия также выступает за то, чтобы лишить экс-главу государства Хуана Карлоса I и других членов королевской семьи особых привилегий.
Ожидается, что дебаты по инициативе начнутся во вторник. Голосование должно состояться в четверг. При этом парламент, скорее всего, отклонит предложение "Левых республиканцев". Политическая сила "Объединившись, мы можем", входящая в состав коалиционного правительства Испании, как ожидается, поддержит инициативу. Испанская социалистическая рабочая партия премьера Педро Санчеса, вероятно, проголосует против.
В статье 56.3 конституции говорится, что "личность короля неприкосновенна и он не подлежит ответственности". Ранее Санчес не исключал возможности внести изменения в основной закон страны, чтобы ограничить неприкосновенность монарха.
Полемика по данному вопросу усилилась на фоне скандала, в центре которого оказался Хуан Карлос I. В королевстве ведутся три расследования, связанные с деятельностью экс- главы государства. 3 августа прошлого года стало официально известно о том, что Хуан Карлос I решил покинуть страну. Сообщалось, что он находится в ОАЭ.
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