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Усиление совместных оборонных систем обсудили по телефону президенты Белоруссии и России

16:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в развитие переговоров, прошедших 22 февраля в Сочи, обсудили во вторник по телефону усиление совместных оборонных систем, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе (ВПК), информационное противоборство, налоговую систему, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство), - сказано в сообщении. - Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы".

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