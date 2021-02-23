Усиление совместных оборонных систем обсудили по телефону президенты Белоруссии и России
16:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство), - сказано в сообщении. - Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы".
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