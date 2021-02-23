В Ереване оппозиция начала шествие к зданиям СНБ и полиции

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины" начали во вторник шествие в центре Еревана к зданиям Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.



"Шествие идет к зданиям СНБ и полиции. Все очень просто, мы не допустим, чтобы Пашинян использовал эти службы и установил диктатуру. Мы призываем офицеров этих служб встать на стороне народа. Пашинян должен уйти", - заявил один из инициаторов акции протеста, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.



Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги, поют патриотические песни. Полиция сосредоточила большие силы в центре столицы, однако не препятствует проведению шествия.



В Армении с 10 ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.



Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и. о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.



