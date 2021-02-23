В Ереване оппозиция начала шествие к зданиям СНБ и полиции
18:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Шествие идет к зданиям СНБ и полиции. Все очень просто, мы не допустим, чтобы Пашинян использовал эти службы и установил диктатуру. Мы призываем офицеров этих служб встать на стороне народа. Пашинян должен уйти", - заявил один из инициаторов акции протеста, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги, поют патриотические песни. Полиция сосредоточила большие силы в центре столицы, однако не препятствует проведению шествия.
В Армении с 10 ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.
Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и. о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.
НОВОСТИ
- 19:10 23.02.2021
- За неделю акций в поддержку осужденного рэпера в Испании более 160 человек задержали
- 18:35 23.02.2021
- Священник в Бурятии освятил автозак
- 18:10 23.02.2021
- Более 1,8 тыс. жителей Оренбургской области остались без газа из-за аварии на газопроводе
- 17:20 23.02.2021
- Для оказания давления на Белоруссию Запад использует тему прав человека - глава МИД
- 17:10 23.02.2021
- Путин отметил, что 23 февраля дорого тем, кто гордится героическими страницами истории России
- 16:20 23.02.2021
- Усиление совместных оборонных систем обсудили по телефону президенты Белоруссии и России
- 16:10 23.02.2021
- Короля Испании могут лишить неприкосновенности - агентство
- 15:10 23.02.2021
- Вакцинацию от ковида могут сделать обязательной в испанской Галисии - СМИ
- 14:20 23.02.2021
- На "Аллее звезд" Троекуровского кладбища похоронят служенную артистку РСФСР Екатерину Градову
- 14:10 23.02.2021
- Уже в начале апреля в Латвии доминиирующим будет британский штамм коронавируса - премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать