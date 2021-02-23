0
0
110
НОВОСТИ

В Ереване оппозиция начала шествие к зданиям СНБ и полиции

18:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины" начали во вторник шествие в центре Еревана к зданиям Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

"Шествие идет к зданиям СНБ и полиции. Все очень просто, мы не допустим, чтобы Пашинян использовал эти службы и установил диктатуру. Мы призываем офицеров этих служб встать на стороне народа. Пашинян должен уйти", - заявил один из инициаторов акции протеста, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги, поют патриотические песни. Полиция сосредоточила большие силы в центре столицы, однако не препятствует проведению шествия.

В Армении с 10 ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и. о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 23.02.2021
За неделю акций в поддержку осужденного рэпера в Испании более 160 человек задержали
0
0
18:35 23.02.2021
Священник в Бурятии освятил автозак
0
86
18:10 23.02.2021
Более 1,8 тыс. жителей Оренбургской области остались без газа из-за аварии на газопроводе
0
128
17:20 23.02.2021
Для оказания давления на Белоруссию Запад использует тему прав человека - глава МИД
0
183
17:10 23.02.2021
Путин отметил, что 23 февраля дорого тем, кто гордится героическими страницами истории России
0
169
16:20 23.02.2021
Усиление совместных оборонных систем обсудили по телефону президенты Белоруссии и России
0
256
16:10 23.02.2021
Короля Испании могут лишить неприкосновенности - агентство
0
249
15:10 23.02.2021
Вакцинацию от ковида могут сделать обязательной в испанской Галисии - СМИ
0
301
14:20 23.02.2021
На "Аллее звезд" Троекуровского кладбища похоронят служенную артистку РСФСР Екатерину Градову
0
360
14:10 23.02.2021
Уже в начале апреля в Латвии доминиирующим будет британский штамм коронавируса - премьер
0
379

Возврат к списку