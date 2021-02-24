Россия ожидает удвоения мирового рынка СПГ к 2050 году

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ожидает, что рынок СПГ к 2050 году в мире вырастет более чем в два раза по сравнению с текущей ситуацией и превысит долю трубопроводных поставок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на конференции Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"В чем рынок и аналитики точно едины - это рост рынка СПГ как минимум в два раза к 2050 году, при этом, по прогнозам, доля СПГ в общемировой торговле превысит долю трубопроводных поставок", - сказал Новак.

По его словами, газ - наиболее перспективный и экологичный вид углеводородного топлива, запасы которого в России - одни из самых значительных в мире. Наряду с инфраструктурой для поставок трубопроводного газа наращивается потенциал на рынке СПГ. Уже сегодня Россия находится на 4-м месте среди крупнейших мировых производителей.

Новак напомнил, что к 2035 году Россия намерена нарастить производство с текущих 29 млн т до 120-140 млн т СПГ в год и занять до 15-20% рынка. При этом параллельно страна уделяет значительное внимание расширению использования газа в качестве моторного топлива.

"В развитие рынка ГМТ (газомоторного топлива - прим. ТАСС) уже активно включились ведущие российские компании - "Газпром", "Роснефть", "Новатэк", - заметил он.