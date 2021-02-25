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Глава Европейского командования США заявил, что считает РФ угрозой существования США и союзников

10:05 25.02.2021 Источник: Коммерсант.ru

Глава Европейского командования ВС США, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс считает, что Россия представляет постоянную угрозу существования США и союзников. По его мнению, победа Вашингтона гарантирует, что конкуренция сверхдержав не перерастет в глобальную войну.

«Несмотря на международное осуждение и сохраняющиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с домом (Европой.— “Ъ”). <...> Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников»,— сказал господин Уолтерс на форуме ассоциации ВВС, его слова приводит пресс-служба Пентагона. Коммерсантъ

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