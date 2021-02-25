Число дезертиров в ВС РФ сократилось на 10%
12:20 25.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России на 10% сократилось число дезертиров. Всего в 2020 году правоохранители разыскали 288 военнослужащих, самовольно покинувших службу в армии.
Таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе военных следователей, прокуроров, работников МВД, военной полиции, командования воинских частей, а также общественных и правозащитных организаций, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
В ведомстве подчеркнули, что в 2021 году военные следственные органы намерены столь же активно искать и задерживать дезертиров. Говорит Москва
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