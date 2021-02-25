РФ заняла 27 место среди 158 стран по готовности к развитию передовых технологий - ООН
12:32 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия занимает 27 место среди 158 стран по уровню готовности к развитию передовых технологий. Согласно опубликованному в четверг в Женеве докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), на первых трех позициях находятся США, Швейцария и Великобритания, а замыкают таблицу Йемен, Гамбия и Демократическая Республика Конго.
Основой для составления сравнительной таблицы стал разработанный ЮНКТАД индекс, учитывающий пять индикаторов, характеризующих "способность применять, принимать и адаптировать передовые технологии". Это - уровень применения в стране информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), навыки и знания, научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность (НИОКР), индустриальная деятельность и возможности для финансирования.
В итоге индекс России составил 0,75 балла, и она заняла 27 строчку между Чехией и Польшей. При этом по уровню НИОКР эксперты ЮНКТАД поставили РФ на 11 место из 158 стран, по уровню навыков и знаний - на 28-е, по применению ИКТ - на 39-е, по возможностям для финансирования - на 45-е, а по индустриальной деятельности - на 66-е.
Индекс Китая эксперты оценили в 0,76 балла, и он занимает 25 строчку, Израиля - в 0,84 (20 место), Японии - в 0,87 (18 место). В первую десятку, помимо США, Швейцарии и Великобритании, вошли Швеция, Сингапур, Нидерланды, Республика Корея, Ирландия, Германия и Дания. Украина занимает 53 строчку, Белоруссия - 59-ю, Казахстан - 62-ю, Грузия - 79-ю, Молдавия - 81-ю, Армения - 83-ю, Азербайджан - 100-ю, Киргизия - 115-ю, Таджикистан - 143-ю.
Средний показатель по 158 странам составил 0,44, что соответствует в таблице ЮНКТАД индексам Колумбии и Грузии.
НОВОСТИ
- 14:00 25.02.2021
- В МИД Молдавии высказались за вывод российских войск из Приднестровья
- 13:32 25.02.2021
- В борьбе с бедностью в РФ есть препятствия, но власти не будут опускать руки - Песков
- 13:20 25.02.2021
- В Кремле отказались комментировать слова Пашиняна о неэффективности "Искандеров"
- 13:05 25.02.2021
- Генпрокуратура ФРГ обвинила немца в сотрудничестве с российской разведкой - ведомство
- 13:00 25.02.2021
- В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении - Песков
- 12:20 25.02.2021
- Число дезертиров в ВС РФ сократилось на 10%
- 12:05 25.02.2021
- Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС, который потребовал отставки правительства
- 12:00 25.02.2021
- Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
- 11:35 25.02.2021
- ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства - заявление генштаба
- 11:32 25.02.2021
- Армения начинает реформу армии при сотрудничестве с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать