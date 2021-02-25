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РФ заняла 27 место среди 158 стран по готовности к развитию передовых технологий - ООН

12:32 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия занимает 27 место среди 158 стран по уровню готовности к развитию передовых технологий. Согласно опубликованному в четверг в Женеве докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), на первых трех позициях находятся США, Швейцария и Великобритания, а замыкают таблицу Йемен, Гамбия и Демократическая Республика Конго.

Основой для составления сравнительной таблицы стал разработанный ЮНКТАД индекс, учитывающий пять индикаторов, характеризующих "способность применять, принимать и адаптировать передовые технологии". Это - уровень применения в стране информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), навыки и знания, научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность (НИОКР), индустриальная деятельность и возможности для финансирования.

В итоге индекс России составил 0,75 балла, и она заняла 27 строчку между Чехией и Польшей. При этом по уровню НИОКР эксперты ЮНКТАД поставили РФ на 11 место из 158 стран, по уровню навыков и знаний - на 28-е, по применению ИКТ - на 39-е, по возможностям для финансирования - на 45-е, а по индустриальной деятельности - на 66-е.

Индекс Китая эксперты оценили в 0,76 балла, и он занимает 25 строчку, Израиля - в 0,84 (20 место), Японии - в 0,87 (18 место). В первую десятку, помимо США, Швейцарии и Великобритании, вошли Швеция, Сингапур, Нидерланды, Республика Корея, Ирландия, Германия и Дания. Украина занимает 53 строчку, Белоруссия - 59-ю, Казахстан - 62-ю, Грузия - 79-ю, Молдавия - 81-ю, Армения - 83-ю, Азербайджан - 100-ю, Киргизия - 115-ю, Таджикистан - 143-ю.

Средний показатель по 158 странам составил 0,44, что соответствует в таблице ЮНКТАД индексам Колумбии и Грузии.

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