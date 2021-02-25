МВД РФ сообщает об увеличении преступлений в IT-сфере почти на треть

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений в сфере информационных технологий в России за январь этого года увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в статистических данных МВД РФ.

"В отчетном периоде их зарегистрировано на 32,2% больше, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет - на 51,3%, при помощи средств мобильной связи - на 39%", - говорится в сообщении.