Скульптор Игорь Бурганов поддержал установку памятника Александру Невскому на Лубянской площади
11:26 26.02.2021
В центре Москвы правильно будет возвести памятник князю Александру Невскому, одному из наиболее ярких представителей российской истории, уверен заслуженный художник РФ, скульптор Игорь Бурганов. «На этом месте уже был фонтан, на этом месте стоял Дзержинский. И в этом году 30 лет, как разъяренная толпа снесла этот памятник. На мой взгляд, Россия должна развиваться, идти вперед, и там должен стоять новый символ, новый памятник, - полагает скульптор. - Александр Невский - положительный герой. В России достаточно великих сынов истории, и Александр Невский является одним из ярких представителей великих деятелей России».
По мнению Бурганова, на Лубянской площади должна быть архитектурная доминанта, но фонтан сюда возвратить не получится. «К этому месту почти невозможно подойти. Фонтан требует контакта людей с водой и самим фонтаном, ради этого он и делается. При данной архитектурной ситуации памятник выглядит более логично», - уверен скульптор.
Сейчас граждане активно голосуют по поводу того, какой памятник должен стоять на Лубянской площади на портале «Активный гражданин» и сайтах СМИ.
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