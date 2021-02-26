Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не газифицирован - ГУ МЧС
12:05 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жилой дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не был газифицирован, сообщил журналистам в пятницу начальник ГУ МЧС России по области Валерий Синьков.
"Сейчас на месте работают газовые службы, Росгвардия, наша лаборатория, чтобы понять причину произошедшего, потому что дом не газифицирован. Говорить о том, что это чисто газ у нас нет оснований. Это все будет проверено", - сказал он.
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