В Госдуме высказались против введения налога на домашних животных

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме выступили против введения налога на домашних животных. По словам главы комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, появление таких сборов приведёт к тому, что граждане будут выбрасывать питомцев на улицу.

Во время прямого эфира на своей странице в Instagram депутат подчеркнул, что также необходимо заниматься темой разведения животных. Он отметил, что нужно искать механизмы для контроля этого бизнеса. Говорит Москва