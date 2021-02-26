В Госдуме высказались против введения налога на домашних животных
17:40 26.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме выступили против введения налога на домашних животных. По словам главы комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, появление таких сборов приведёт к тому, что граждане будут выбрасывать питомцев на улицу.
Во время прямого эфира на своей странице в Instagram депутат подчеркнул, что также необходимо заниматься темой разведения животных. Он отметил, что нужно искать механизмы для контроля этого бизнеса. Говорит Москва
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