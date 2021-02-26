Соглашение о признание ученых степеней и образования подпишут Россия и Испания
21:15 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Практически готово и может быть подписано в ближайшее время российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Испанской стороне направлен на рассмотрение обновленный проект двустороннего договора о социальном обеспечении, который обеспечит сохранение приобретенных пенсионных прав граждан России и Испании за работу на их территории", - сказал он.
"Ведется также работа по проекту соглашения о взаимном признании и обмене национальных удостоверений, подписания которого ждут многочисленные российские соотечественники, проживающие в Испании", - добавил вице-премьер.
НОВОСТИ
- 21:36 26.02.2021
- Собянин предложил завершить дискуссию о Лубянской площади
- 21:14 26.02.2021
- Ответ Константина Ремчукова на просьбу НГ прокомментировать решение мэра Сергея Собянина по голосованию о памятнике на Лубянке
- 21:10 26.02.2021
- С. Собянин: Я считаю, что надо пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас
- 20:10 26.02.2021
- Глава Конституционного суда Украины отстранен от должности на месяц указом президента
- 19:15 26.02.2021
- За неделю на 1,9% подорожало куриное мясо, яйца - на 1,1% - Росстат
- 19:10 26.02.2021
- Причиной штурма и обыска женского монастыря стало 20-летней давности
- 18:25 26.02.2021
- Работу беспилотников АО "Кронштадт" промерил министр обороны РФ
- 17:40 26.02.2021
- В Госдуме высказались против введения налога на домашних животных
- 17:12 26.02.2021
- Баку будет привлекать российские компании к восстановлению в Карабахе - Алиев
- 17:00 26.02.2021
- Украинцы и Запад сильно разочаровались в Зеленском, считают в Süddeutsche Zeitung
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать