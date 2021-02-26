Соглашение о признание ученых степеней и образования подпишут Россия и Испания

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Испания в ближайшее время планируют подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней двух стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправкомиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.



"Практически готово и может быть подписано в ближайшее время российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Испанской стороне направлен на рассмотрение обновленный проект двустороннего договора о социальном обеспечении, который обеспечит сохранение приобретенных пенсионных прав граждан России и Испании за работу на их территории", - сказал он.



"Ведется также работа по проекту соглашения о взаимном признании и обмене национальных удостоверений, подписания которого ждут многочисленные российские соотечественники, проживающие в Испании", - добавил вице-премьер.



