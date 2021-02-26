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Соглашение о признание ученых степеней и образования подпишут Россия и Испания

21:15 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Испания в ближайшее время планируют подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней двух стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправкомиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Практически готово и может быть подписано в ближайшее время российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Испанской стороне направлен на рассмотрение обновленный проект двустороннего договора о социальном обеспечении, который обеспечит сохранение приобретенных пенсионных прав граждан России и Испании за работу на их территории", - сказал он.

"Ведется также работа по проекту соглашения о взаимном признании и обмене национальных удостоверений, подписания которого ждут многочисленные российские соотечественники, проживающие в Испании", - добавил вице-премьер.

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