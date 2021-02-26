В январе самым цитируемым российским информагентством стал ТАСС - "Медиалогия"
22:10 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о сходе лавины в Карачаево-Черкесии, о сходе лавины на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в Норильске, также об уходе из жизни Василия Ланового и Бориса Грачевского", - отмечено в сообщении компании.
Рейтинг цитируемости ТАСС - 13 342,97, РИА Новости - 13 025,72, замыкает тройку Интерфакс - 3 028,90.
Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 61 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
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