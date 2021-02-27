Проведение праворадикальной акции в польской Гайновке осудили в Минске

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Белоруссии расценивает намерение провести в Гайновке (Польша) праворадикальный марш как проявление политики героизации фашизма. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в субботу.



"Министерство иностранных дел решительно осуждает намерения провести акцию памяти в честь так называемых "проклятых солдат" в городе Гайновке. Позиция по этой святой для нас теме неоднократно озвучивалась и остается неизменной: праворадикальные мероприятия в местах компактного проживания этнических белорусов в Польше - это открытое циничное оскорбление памяти жертв банд "проклятых солдат", неприкрытое потворствование героизации нацизма", - говорится в заявлении.



В МИД напомнили, что один из так называемых героев, как их пытаются подать участники маршей в Гайновке, а по сути военный преступник Ромуальд Райс по кличке "Бурый" 75 лет назад руководил кровавым рейдом в населенных белорусами деревнях. "На совести его и его подельников - сотни убитых и искалеченных мирных граждан, виновных лишь в том, что они белорусы. Несколько деревень были сожжены вместе с жителями", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. В МИД подчеркнули, что "таким деяниям нет и не может быть прощения, а тем более оправдания".



В этой связи в Минске настаивают на соблюдении польской стороной своих обязательств по недопущению героизации нацизма. "Будем учитывать в отношениях с Варшавой ее подходы к абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников", - отмечается в заявлении.



В нем также говорится, что на фоне многолетнего попустительства польских властей по отношению к праворадикальным маршам в Гайновке карикатурно выглядят попытки Польши апеллировать к соблюдению прав человека в Белоруссии. "В Варшаве так увлеклись попытками очернить соседнюю Беларусь, что не хватает времени заняться многочисленными проблемами с правами человека и судебной системой у себя дома", - заявили в МИД. В ведомстве отметили, что в Минске заинтересованы в нормализации отношений с Польшей, которые далеки от добрососедских не по вине белорусской стороны. "Но это возможно лишь в случае отказа Варшавы от давления и менторских подходов, в том числе в историко-мемориальной сфере", - пояснили в МИД Белоруссии.



