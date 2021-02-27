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Открытие в РФ филиалов иностранных страховых организаций одобрено законопроектом

13:10 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России одобрило проект закона, устанавливающий правовые основы для открытия иностранными страховыми организациями филиалов на территории РФ. Такое решение было принято на заседании правительства в четверг, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроект направлен на формирование правовой основы коммерческого присутствия иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации путем создания филиалов с учетом требований и ограничений, установленных специфическими обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, установление сопоставимых с российскими страховыми организациями условий их деятельности на территории Российской Федерации, наделение их статусом страховщика наравне со страховыми организациями и обществами взаимного страхования", - отмечается в сообщении.

Кабмин одобрил еще ряд сопутствующих проектов. В частности, речь идет о внесении в Уголовный кодекс РФ изменений, распространяющих уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности на иностранные страховые организации. Это позволит создать сопоставимые условия деятельности российских и иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации и защитит права потребителей страховых услуг, уточняется на сайте правительства.

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