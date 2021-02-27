Повозка для торжественных церемоний 1 в. н. э. обнаружена при раскопках в Помпеях

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повозка для торжественных религиозных церемоний и аристократических свадеб, полностью сохранившаяся с 1 века н. э., обнаружена при раскопках в Помпеях. О новом уникальном открытии сообщило в субботу агентство АНСА.



На четырехколесной повозке, украшенной декоративными элементами на эротическую тему, сохранились следы поводьев, подушек и даже отпечаток колоса пшеницы. Исследователи предполагают, что она могла использоваться в древнеримском городе во время религиозных процессий, посвященных Церере, богине плодородия, или Венере, богине любви и красоты, либо служила свадебной повозкой аристократической богатой семьи. В Помпеях ранее обнаруживали древние транспортные средства, но ни разу ученые не находили такой богато украшенный экземпляр.



Находка была сделана на месте археологических изысканий за древним ограждением города. Они были начаты в 2017 году в рамках кампании по пресечению незаконных раскопок и контрабанды артефактов из Помпей. Этот участок уже преподнес ряд сюрпризов - в частности, на нем нашли останки трех коней, что, по мнению историков, говорит о том, что там находился богатый аристократический особняк.



Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город, погибший во время извержения Везувия в 79 году н.э., был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там лишь спустя почти 100 лет - в 1689 году, но тогда считалось, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 гг. до н. э.). Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. С середины прошлого века в музее-заповеднике ведутся в основном работы по обеспечению сохранности всех объектов и по их реставрации. Площадь музейного комплекса с 1,5 тыс. зданий насчитывает более 60 га. Около 20% "мертвого города", раскопки которого помогали многое узнать об укладе жизни древних римлян, находятся под землей. В основном это периферийные участки, которые часто подвергаются незаконным раскопкам и разграблениям.



