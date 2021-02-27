После отказа президента уволить главу Генштаба на улицы Армении вышли тысячи сторонников оппозиции
18:20 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы приветствуем решение президента и поддерживаем наши вооруженные силы. Присоединяетесь, дорогие соотечественники!", - скандируют участники шествия.
Сейчас участники акции направляются к зданию правительства, полиция несет усиленную службу, однако не предпринимает попыток остановить оппозиционеров.
Ранее в субботу президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру предложение об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, отметив, что такой указ, по мнению юристов, противоречит конституции, что сам он не поддерживает ни одну из политических сил и что сложившаяся в стране ситуация не может быть решена путем частых кадровых перестановок. Теперь у Пашиняна есть пять дней, чтобы повторно представить его. После этого президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.
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