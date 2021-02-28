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Навального доставили в колонию во Владимирской области

14:45 28.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области для отбытия наказания. Об этом сказано в публикации официального печатного органа Общественных наблюдательных комиссий - "Газете ОНК".

"Секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников сообщает, что Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания. Напомним, что Навальный был задержан 17 января 2021 года, когда вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение" - сказано в публикации.

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