Иран отказался от переговоров с США и Европой по ядерной сделке - СМИ

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана ответили отказом на предложение ЕС о проведении прямых дипломатических контактов с США по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл".

По словам ее источников из числа дипломатов, "Иран отказался от предложения Евросоюза организовать прямые переговоры с США по атому". По сведениям газеты, представители Ирана не согласились принять участие "во встрече в Европе". Они потребовали, чтобы США сначала предоставили гарантии "снятия некоторых санкций" с Ирана после встречи. США выразили готовность принять участие в консультациях, но не согласились выполнить требования иранской стороны относительно санкций.