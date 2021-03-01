Следствие проверяет более 45 человек на причастность к нападению на псковских десантников в 2000 году - СК РФ
07:00 01.03.2021 Источник: Интерфакс
Следствие проверяет более 45 человек на причастность к нападению на военнослужащих 6-й роты 2-го батальона 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Аргунском ущелье, сообщили в Следственном комитете РФ.
По информации ведомства, в рамках уголовного дела пять человек объявлены в розыск.
"На данный момент установлена причастность (к преступлению - ИФ) 29 лиц. Из них 18 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Нападение на псковских десантников было совершено в ночь с 29 февраля на 1 марта в 2000 году в Аргунском ущелье боевиками банды под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба.
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