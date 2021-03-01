В Ереване на 1 марта анонсированы сразу три митинга
08:42 01.03.2021
Сразу три митинга и шествия пройдут в Ереване в понедельник, 1 марта. В 15:00 митинг организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс». В память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских они намерены посетить церковь, где будет отслужен поминальный молебен, после чего в 16:00 состоится шествие к памятнику Мясникяну, где произошли основные столкновения, после этого шествие направится в военный пантеон «Ераблур», где состоится мероприятие в память погибших в карабахской войне. В 16:00 оппозиция Армении проведет митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В 18:30 митинг и шествие организует премьер Пашинян, на котором, по его словам, будет подтверждена готовность «нашего народа защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть». Он также отметил, что участники митинга почтят память погибших 1 марта 2008 года.
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