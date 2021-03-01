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Отношения между Китаем и РФ в военной области поддерживают глобальный мир, считают в Минобороны КНР

10:20 01.03.2021 Источник: Интерфакс

Китайско-российские отношения в военной сфере являются важной составной частью стратегического сотрудничества и образцом высокого уровня отношений между двумя странами, заявила в понедельник пресс-служба министерства обороны Китая.

"Китайско-российские военные отношения продолжают функционировать на высоком уровне, они являются важным символом и опорой стратегического сотрудничества", - говорится ответах пресс-службы на вопросы газеты "Жэньминь жибао".

Министерство отметило: "Китай готов вместе с Россией прилагать усилия к реализации важного консенсуса, достигнутого главами государств двух стран, углубленным сотрудничеством на высоком уровне". В военной области оно включает в себя совместные учения и тренировками, взаимодействие в области техники и технологий.

Стороны готовы продолжать работать над "всесторонним развитием китайско-российских военных отношений в новую эпоху, чтобы обеспечить позитивную энергию в общих интересах двух стран, мира и стабильности во всем мире", подчеркивается в сообщении.

Минобороны напоминает, что Китай и Россию связывают отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, это - "новая модель международных отношений взаимного уважения и справедливости".

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