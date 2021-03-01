Полиция в Мьянме начала стрелять боевыми на акциях против власти военных

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Мьянме полиция начала стрелять боевыми на акциях против правления военных. По меньшей мере 18 участников протеста убиты, свыше 30 ранены.

Путч произошёл 1 февраля. Военные, осуществившие переворот, вверили полноту государственной власти главкому Вооружённых сил. На год введено чрезвычайное положение.

Переворот был связан с несогласием военных с прошедшими в ноябре парламентскими выборами. Партия, которую они поддерживают, заняла только 26 мест в парламенте. Теперь армия Мьянмы обещает провести новые парламентские выборы, заявляя, что предыдущие были сфальсифицированы.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал военных прекратить насилие. Госдеп США пригрозил санкциями. Военные режимы действовали в Мьянме с 1962 года по 2011-й, передаёт Би-би-си. Говорит Москва