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НОВОСТИ

Экс-глава ПФР Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД

12:05 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД. Об этом сообщила газета "Гудок", информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД", - сообщили в компании.

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