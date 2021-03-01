ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста об отмене обеспечительных мер по Навальному

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление Минюста РФ с просьбой отменить обеспечительные меры в отношении Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

"Процессуальный документ официально направлен в суд с просьбой пересмотреть решение и признать неприемлемой ту жалобу, которая была принята. Там есть ряд совершенно четких ссылок на Конвенцию (о правах человека), на правила суда, которые обосновывают нашу позицию. Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.