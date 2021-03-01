Пашинян обвинил экс-президента Саргсяна в попытке поднять против него армию

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что заявление Генерального штаба ВС о его отставке является результатом влияния бывшего президента Сержа Саргсяна. Об этом он заявил в понедельник в ходе митинга на площади Республики.

"Я хочу прямо заявить, что заявление Генштаба является результатом влияния бывших властей и, в частности, Сержа Саргсяна. Своим заявлением начальник Генштаба нарушил закон и должен уйти в отставку. Это неизбежно, но отнюдь не означает, что после этого в рядах ВС будет вендетта. Саргсян и бывшие власти пытаются поднять армию против законных властей", - сказал он.