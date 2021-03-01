Рекордно низкое число американцев положительно относится к России и Китаю - опрос
22:00 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейтинг благожелательного отношения американцев к России и Китаю достиг рекордно низкого уровня за многие годы. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Gallup ("Гэллап"), опубликованные в понедельник по итогам нового опроса об отношении в США к разным странам.
Согласно выводам социологов, 77% респондентов указали, что они неблагожелательно относятся к России. Только 22% американцев положительно относятся к РФ. При этом лишь 25% республиканцев заявили, что они "в какой-то мере благожелательно" настроены к России, с их оценкой согласны 18% демократов.
Всего 20% жителей США, по данным исследования, придерживаются положительного мнения о Китае по сравнению с 33% год назад. При этом такой показатель за 2020 год стал рекордно низким со времен событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, когда он составлял 34%. Негативно к КНР относятся 79% опрошенных. Кроме того, число республиканцев, которые благожелательно относятся к Китаю, упало на 13 процентных пунктов (п. п.) - до 10% по сравнению с прошлым годом, - а у демократов - на 8 п. п., до 27%.
Исследование подтвердило, что американцы наиболее позитивно относятся к Канаде и Великобритании, наиболее негативно - к Ирану и КНДР.
Опрос проводился 3-18 февраля и охватил более 1 тыс. совершеннолетних жителей США на всей территории страны.
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