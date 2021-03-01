0
0
0
НОВОСТИ

В Совете по Правам Человека при ООН призвали начать международное расследование отравления Навального - СМИ

22:40 01.03.2021 Источник: Эхо Москвы

В Совете по Правам Человека при ООН призвали начать международное расследование отравления политика Алексея Навального. Эксперты отметили, что всё указывает на связь государства с этим покушением.

Два эксперта по правам человека при ООН объявили, что сейчас необходимо узнать всю правду о попытке убийства Алексея Навального, а виновных наказать. Они подчеркнули, что оппозиционера специально отравили «Новичком», чтобы запугать всех, кто будет критиковать российское правительство или выступать против него.

По словам докладчиков, применение именно этого боевого вещества уже было доказано различными лабораториями в Германии, Франции, Швеции и в Организации по запрещению химического оружия. Отдельно они отметили, что и сам этот яд, специалисты, которые могут его разработать, доступны только государственным структурам.

Еще эксперты сказали, что они еще с августа просили российских чиновников организовать прозрачное и заслуживающее доверие расследование, но полноценного ответа на это так и не последовало.

«Учитывая неадекватную реакцию национальных властей, использование запрещенного химического оружия и очевидную картину покушений на точечные убийства», авторы доклада посчитали, что международное расследование должно быть проведено в срочном порядке.

Также эксперты ООН сегодня в очередной раз призвали освободить Алексея Навального. Политик сейчас отбывает срок в колонии. Суд поместил его под стражу до августа 2023-его года по обвинениям в несоблюдении условий испытательного срока.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 01.03.2021
Рекордно низкое число американцев положительно относится к России и Китаю - опрос
0
140
21:20 01.03.2021
США намерены на этой неделе ввести санкции против РФ из-за ситуации с Навальным - CNN
0
169
20:40 01.03.2021
ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире
0
212
20:00 01.03.2021
Минпросвещения РФ намерено в два раза сократить перечень специальностей в колледжах
0
264
19:20 01.03.2021
Пашинян обвинил экс-президента Саргсяна в попытке поднять против него армию
0
287
18:40 01.03.2021
Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности
0
348
18:00 01.03.2021
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста об отмене обеспечительных мер по Навальному
0
409
17:32 01.03.2021
В квартирах новых жилых домов отныне должны устанавливать пожарные извещатели
0
365
17:12 01.03.2021
РФ должна быть готова покинуть ПАСЕ при запуске трехсторонней процедуры - Толстой
0
525
17:00 01.03.2021
Минпромторг России не планирует продлевать соглашения по стоимости сахара и масла
0
378

Возврат к списку