В Совете по Правам Человека при ООН призвали начать международное расследование отравления Навального - СМИ

22:40 Источник: Эхо Москвы

В Совете по Правам Человека при ООН призвали начать международное расследование отравления политика Алексея Навального. Эксперты отметили, что всё указывает на связь государства с этим покушением.

Два эксперта по правам человека при ООН объявили, что сейчас необходимо узнать всю правду о попытке убийства Алексея Навального, а виновных наказать. Они подчеркнули, что оппозиционера специально отравили «Новичком», чтобы запугать всех, кто будет критиковать российское правительство или выступать против него.

По словам докладчиков, применение именно этого боевого вещества уже было доказано различными лабораториями в Германии, Франции, Швеции и в Организации по запрещению химического оружия. Отдельно они отметили, что и сам этот яд, специалисты, которые могут его разработать, доступны только государственным структурам.

Еще эксперты сказали, что они еще с августа просили российских чиновников организовать прозрачное и заслуживающее доверие расследование, но полноценного ответа на это так и не последовало.

«Учитывая неадекватную реакцию национальных властей, использование запрещенного химического оружия и очевидную картину покушений на точечные убийства», авторы доклада посчитали, что международное расследование должно быть проведено в срочном порядке.

Также эксперты ООН сегодня в очередной раз призвали освободить Алексея Навального. Политик сейчас отбывает срок в колонии. Суд поместил его под стражу до августа 2023-его года по обвинениям в несоблюдении условий испытательного срока. Эхо Москвы