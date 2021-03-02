После обстрела Сигнального к югу от Донецка зафиксированы повреждения по восьми адресам — СЦКК
08:12 02.03.2021
Жилые дома и хозпостройки повреждены в результате минометного обстрела села Сигнального к югу от Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Об этом 1 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что повреждения зафиксированы по восьми адресам: улица Пушкина, 7, 8, 9; улица Пионерская, 6, 8, 9, 12 и улица Советская, 12. При этом в трех случаях повреждено остекление домов, еще в трех – хозпостройки и в двух – ворота.
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