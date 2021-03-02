Депутат намерен через суд добиваться "отмены незаконных решений" Горбачева
14:00 02.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме собрались подать в суд на Горбачёва за развал СССР. По словам депутата, речь идёт не о наказании бывшего главы государства, а об отмене его незаконных решений. Об этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Да, обязательно. Не только я, а два миллиона граждан России обратились в суды по поводу отмены незаконных решений.
Прежде всего, надо обратить внимание, что в 1991 году было нарушено законодательство. Вопрос не в том, хороший Горбачёв или плохой, а в том, что он принял решение, на которое он не имел право. Допустим, он ликвидировал органы власти Советского Союза, например, Верховный суд, который, как было прописано в Конституции, ликвидирован быть не мог. Или передал ядерный чемоданчик неуполномоченному лицу — Ельцину. Горбачёв напрямую нарушил законы СССР и само по себе понятно, что это уголовное преступление. Но для нас важно не наказание Горбачёва, а отмена незаконных решений и с помощью этого формирования отношения с бывшими союзными республиками с позиции закона. Например, та же ситуация с Крымом абсолютно законна, потому что она вытекает из закона 1991 года о выходе Украины из состава Советского Союза».
В 2014 году депутаты нескольких фракций Госдумы подготовили на имя генпрокурора Юрия Чайки запрос о проверке действий президента СССР Михаила Горбачёва в период распада Советского Союза, писал РБК.
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