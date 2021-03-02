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РФ нужно работать с ПАСЕ, пока ассамблея сама не откажется от сотрудничества - Песков

17:32 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия намерена продолжать работу с визави в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока такое взаимодействие возможно. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ. Работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "Россия является убежденным сторонником диалога во всех областях, диалога в обсуждении самых острых проблем". "Президент [РФ Владимир Путин] всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры", - добавил Песков.

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