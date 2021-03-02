En+ Group подарит Иркутску уникальную детскую площадку
20:10 02.03.2021
Компания En+ Group установит инновационную детскую площадку в Иркутске на набережной Якоби стоимостью 17 млн руб. Проект площадки разработан в новой для России концепции – PlayHub. Она включает игровое пространство для детей разного возраста и зону отдыха для взрослых. На обширной территории площадью 1600 кв. м свободно разместятся площадка для игр с песком, качели, зона скалодрома, арт-объекты и инновационное игровое пространство. Все оборудование будет изготовлено немецкой компанией SIK-Holz, ведущим мировым производителем детских площадок. Проекты компании представлены по всему миру – в Германии, Франции, Японии. Следуя принципам устойчивого развития, для своего проекта En+ Group выбрала наиболее экологичные материалы – например, древесину Робиния, которая отличается высокопрочностью и не требует дополнительной химической защиты.
Установка детской площадки, а также ее передача властям города запланирована на лето 2021 года. В настоящее время уже завершается разработка и согласование проектной документации на благоустройство и производство игрового оборудования. Помимо расходов по приобретению и монтажу оборудования, En+ Group берет на себя обустройство безопасного покрытия площадки и установку освещения территории. Создание площадки стало очередным элементом заботы компании о регионах своего присутствия: социальные проекты компании – не только спортивные, но и экологические, научные, образовательные – реализуются по инициативе ее основателя – промышленника и предпринимателя Олега Дерипаски.
«Забота о подрастающем поколении – важный компонент социальной политики любого бизнеса. En+ Group всегда активно участвует в развитии регионов присутствия, – отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина. – На регулярной основе мы запускаем проекты поддержки как для сотрудников наших предприятий, так и для всех жителей. С целью повышения качества жизни компания инвестирует в строительство спортивной инфраструктуры, образовательных, детских и медицинских учреждений, а в последнее время- и жилых микрорайонов. En+ Group организовал инициированный основателем компании проект «На Лыжи!», является спонсором ХК «Байкал-Энергия, ведет волонтерский проект «360», выступает организатором грантового экологического конкурса. В 2020 году мы профинансировали приобретение детских комплексов в Черемховском районе Иркутской области, построили современный спортивно-игровой комплекс в Усть-Илимске. Детские площадки мы построили в Красноярске, Братске, Саяногорске, Ачинске. Надеюсь, что и новая площадка, проектируемая по технологиям, аналогов которым в России пока нет, станет частью популярной рекреационной зоны отдыха на Иркутском водохранилище и центром притяжения всего города».
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