Соцсети удалили более 450 материалов с призывами к подросткам совершить самоубийство - Роскомнадзор

08:10 Источник: Интерфакс

По требованию Роскомнадзора (РКН) соцсетями удалено более 450 материалов в интернете с призывами к несовершеннолетним совершить суицид, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник вечером.

"С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида 3 марта. Для защиты детей приняты меры по пресечению соцсетями распространения призывов к массовым самоубийствам",- говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос агентства.

Там уточнили, что "на текущий момент на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов социальные сети ограничили доступ к 451 противоправному материалу".

Ранее глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал разобраться с блогерами в социальных сетях, склоняющими подростков к самоубийству, в связи с массовым распространением подобного контента.