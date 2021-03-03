Саркози допустил возможность обращения в ЕСПЧ
09:00 03.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Николя Саркози допустил возможность обращения в ЕСПЧ. Бывший президент Франции ранее был признан виновным в коррупции и торговле влиянием.
Суд Парижа вынес решение по так называемому делу о прослушке, которое восходит к 2014 году, и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.
«Я обжаловал решение, возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии», — заявил Саркози в интервью газете Figaro. Говорит Москва
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