09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Николя Саркози допустил возможность обращения в ЕСПЧ. Бывший президент Франции ранее был признан виновным в коррупции и торговле влиянием.

Суд Парижа вынес решение по так называемому делу о прослушке, которое восходит к 2014 году, и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

«Я обжаловал решение, возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии», — заявил Саркози в интервью газете Figaro. Говорит Москва