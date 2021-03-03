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НОВОСТИ

МЧС сегодня проведет масштабные учения с включением уличных сирен

09:05 03.03.2021 Источник: Эхо Москвы

МЧС сегодня проведет масштабные учения с включением уличных сирен и подачей сигналов по радио и телеканалам. В МЧС призывают россиян сохранять спокойствие. Еще одна такая проверка запланирована на октябрь.  Эхо Москвы

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