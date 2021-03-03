09:05 Источник: Эхо Москвы

МЧС сегодня проведет масштабные учения с включением уличных сирен и подачей сигналов по радио и телеканалам. В МЧС призывают россиян сохранять спокойствие. Еще одна такая проверка запланирована на октябрь. Эхо Москвы