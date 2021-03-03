Людмила Нарусова усомнилась в законности одиночных пикетов - СМИ

10:00 Источник: Эхо Москвы

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова усомнилась в законности одиночных пикетов. По ее словам, на крыльце здания стоят «бомжового вида люди», и это «неприятно». Об этом она сказала на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству, не уточнив, какие требования были у пикетчиков. Она поинтересовалась, разрешены ли одиночные пикеты.

Глава комитета Андрей Клишас в ответ сказал, что ждет от нее проект закона о запрете одиночных пикетов. Эхо Москвы