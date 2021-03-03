Рассылки "Госуслуг" носят информационный характер и не требуют оставлять данные - Минцифры

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты. Об этом ТАСС заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Ранее в интернете стали появляться жалобы от пользователей на то, что им приходит фишинговая рассылка якобы от портала Госуслуг, в которой предлагается ввести страховой номер индивидуального лицевого счета для получения социальных выплат.

"Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты. Мы всегда рекомендуем пользователям проверять наличие уведомлений в личном кабинете и при наличии каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки", - отметил замминистра.

Качанов также заверил, что Минцифры постоянно осуществляет мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru. "Их написание схоже с gosuslugi, propusk, posobie и т. п. При этом на большинстве обнаруженных доменов не размещено какого-либо контента. По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий", - пояснил он.

Блокировка ресурсов в интернете осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен Координационного центра национального домена интернета и международными нормами, прописанными в нормативных актах ICANN (международного регулятора в сфере доменных имен и IP-адресов). При обнаружении признаков мошеннической или иной вредоносной деятельности компетентной или уполномоченной организацией незамедлительно направляется запрос на блокировку соответствующему регистратору доменных имен и хостинг-провайдеру, уточнил Качанов.