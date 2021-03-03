На Камчатке столкнулись два автобуса, есть жертвы

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и восемь пострадали в результате столкновения двух автобусов на Камчатке. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, ДТП произошло в условиях снегопада.

"По предварительной информации, на 54-м км автодороги поселок Камчатский - Мильково водитель, управляя автобусом Daewoo, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки. В результате ДТП водитель первого автобуса и пассажир второго автобуса погибли, 8 пассажиров получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.