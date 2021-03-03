Есть информация о том, что некая вооруженная группа готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США - СМИ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Капитолия получила информацию о том, что некая вооруженная группа готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США. Об этом сообщает в среду агентство Рейтер. Других подробностей пока не приводится.