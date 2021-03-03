Журналист и муниципальный депутат Илья Азар арестован судом на 15 суток

19:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы арестовал журналиста и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара на 15 суток за повторное нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Илью Азара виновным по ч. 8. ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил шествия, митинга или пикетирования) и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста", - сказали в суде.